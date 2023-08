Villa da sogno, premi record e un «regalo» speciale per la fidanzata: così l’Arabia Saudita ha sedotto anche Neymar

Mancavano solo i dettagli del contratto, per siglare le nozze d’Arabia tra Neymar, la stella brasiliana ormai ex Psg, e l’Al-Hillal, uno dei club sauditi che ha terremotato la sessione estiva di calciomercato. I colpi in serie delle squadre del campionato arabico (le altre due che guidano le danze sono l’Al-Nassr e l’Al-Ittihad) stanno già cambiando il volto del calcio mondiale, privando i club europei di alcune delle star più in vista, sui campi e fuori: da Cristiano Ronaldo a Karim Benzema, da Ngolo Kanté a Kalidou Koulibaly, da Sadio Mané a Marcelo Brozovic, la lista dei campioni ingaggiati dai club sauditi è ormai lunga e luccicante. Fallito – almeno per ora – l’assalto al giovane Kylian Mbappé, dunque, l’Al-Hillal si rafforza ufficialmente anche con l’arrivo di Neymar. Al Psg, secondo quanto trapela, dovrebbero andare circa 90 milioni di euro per il cartellino: è la cifra più alta mai pagata per il trasferimento di un calciatore in Arabia Saudita. Quanto alla star brasiliana, lo aspetta un contratto biennale da 80 milioni di euro a stagione. Ma i segreti della vita da nababbo che il verdeoro potrà trascorrere nel Golfo stanno nei dettagli del contratto relativi a premi, benefit e prebende varie.

Vita da sogno

Gli introiti monetari di cui godrà Neymar sono già da perdere la testa: oltre agli 80 milioni a stagione sono da mettere in conto i bonus, i premi per gli obiettivi personali e di squadra e gli accordi commerciali di contorno, che, secondo quanto ricostruisce La Gazzetta dello Sport, potrebbero agevolmente la cifra degli incassi a raddoppiare. Dentro e fuori dal campo: si parla di bonus da 80mila euro per ogni partita vinta, ma anche di altri da ben 500mila euro per ogni post su Instagram di promozione del campionato saudita (cominciato proprio questa domenica e che in Italia è trasmesso da La7). Per rilassarsi nella vita privata, Neymar andrà a vivere in una villa al centro di una tenuta di oltre mille metri quadrati: a sua disposizione – secondo il quotidiano sportivo – un parco privato, personale di servizio a disposizione 24 ore su 24, tre chef, autisti privati, e un aereo privato da poter utilizzare senza limitazioni. Neymar godrà dei benefit insieme alla sua Bruna Biancardi: particolare tutt’altro che scontato, considerato che in Arabia Saudita è di norma vietata la convivenza more uxorio in assenza di vincolo matrimoniale. Ma per il campione brasiliano le autorità saudite hanno volentieri acconsentito ad un’eccezione (accordata anche per far arrivare Cristiano Ronaldo). E non è detto che siano finiti qui i vantaggi che Neymar potrà trarre dal soggiorno-tratto di carriera deluxe nel Golfo, considerato che i dettagli relativi agli accordi commerciali e pubblicitari stipulati con il governo saudita restano coperti da segreto.

