Roma, le tecniche dei ladri per i furti d’appartamento: chiave sagomata, acido nitrico e key bumping

L’ultima tecnica per entrare nelle abitazioni è l’acido nitrico nella serratura della porta di casa. La usano i ladri d’appartamento di Roma. L’acido si spruzza con una siringa. Scioglie gli ingranaggi e consente di aprire la porta usando un cacciavite. Non ci sono rumori e il risultato è garantito. L’edizione romana di Repubblica oggi illustra le tecniche dei ladri e fa parlare il dirigente della questura di Roma Massimo Improta: «È inutile avere una porta blindata da 3 mila euro e poi risparmiare sulla serratura». Nella Capitale ci sono diverse batterie in grado di colpire. Con tecniche diverse: quella della banda di georgiani che ha colpito in piazza Conca d’Oro usavano il colpo di mazzetta sul tamburo. O il key bumping, con cui si aprono le serrature a cilindro senza lasciare tracce.

La chiave sagomata

Si usa una chiave ad urto appositamente sagomata. Altrimenti, se la porta non è chiusa a chiave, una lastra rigida in plastica si può utilizzare per aprirla. «Quando ci si allontana per lunghi periodi è bene chiedere a qualcuno di andare ogni tanto in casa, per farla sembrare comunque abitata», spiega Improta. I ladri di solito controllano le tapparelle abbassate, le piante o i fiori che si seccano e la cassetta delle lettere: «Farsi prendere la corrispondenza è essenziale». Così come sospendere i servizi a domicilio periodici. Le poste e i volantini pubblicitari, che si accumulano sono la garanzia di una casa vuota.

La profilazione

E ancora: «I ladri profilano le vittime. Se uno mette le foto ai Caraibi alle quattro del pomeriggio di sicuro la sera non potrà trovarsi a casa», aggiunge Improta. Le casseforti possono essere aperte: «L’unico modo per tenere al sicuro i nostri preziosi sono le cassette di sicurezza in banca». Nel 2021 a Roma erano arrivate a 8583 le denunce per i furti in abitazione. L’anno successivo 10206. «Quest’anno c’è un calo del 25%». Perché nel frattempo sono aumentate le truffe agli anziani.

Foto copertina da: Repubblica Roma

