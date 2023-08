L’affettuoso saluto di Edi Rama a Meloni: «È stato un onore, sorella d’Albania». Ed Emiliano ringrazia la premier per le parole sulla Puglia

«Sorella d’Albania, fratello d’Italia: grazie Giorgia, è stato un onore». Il primo ministro albanese Edi Rama saluta così Giorgia Meloni che ha trascorso alcuni giorni in Albania su invito del suo omologo. Le tv albanesi hanno mostrato le immagini dell’arrivo della premier italiana sulle spiagge di Valona, che avrebbe soggiornato lì nella residenza governativa con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra, insieme alla sorella Arianna con il marito, il ministro Francesco Lollobrigida. Ma Rama non è l’unico a ringraziare Meloni, che per le sue vacanze ha scelto nuovamente la Puglia. È proprio il presidente di Regione Michele Emiliano a lodare le parole della premier che ha sottolineato il suo legame con la Puglia.

Emiliano: «Grazie a nome di tutti i pugliesi»

«Anche quest’anno ho scelto di passare qui, con la mia famiglia, qualche giorno di agosto per ricaricare le energie», aveva detto al Nuovo Quotidiano di Puglia, ricordando che proprio qui si svolgerà il vertice italiano del G7 nel 2024, «è una regione straordinaria. Una perla italiana nella quale cultura e storia si fondono alle bellezze della natura, tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato. Per non parlare delle eccellenze enogastronomiche che raccontano una tradizione culinaria a cui non si può che cedere, con buona pace della dieta», un vero e proprio spot alla regione. Per questo Emiliano l’ha voluta ringraziare pubblicamente con un post sui social: «Grazie a nome di tutti i pugliesi Presidente, da vent’anni ce la mettiamo tutta per dare il nostro contributo all’Italia che ha molto da guadagnare continuando a sostenerci».

Leggi anche: