Neonato abbandonato a Taranto, la mamma ha ottenuto il riconoscimento di Gabriele

Ha ottenuto il riconoscimento di maternità la 24enne georgiana che sabato scorso aveva abbandonato il neonato accanto ai cassonetti di via Pisanelli a Taranto. In mattinata, la giovane mamma – accompagnata dal suo legale Francesco Zinzi – si è recata negli uffici comunali per formalizzare la domanda e avviareo all’iter. Una volta concluso, si dovrà decidere sull’affidamento del piccolo. Su questo aspetto bisognerà, però, attendere le valutazioni del Tribunale per i minori poiché la 24enne – arrivata in Italia a marzo e nel capoluogo pugliese da circa un mese per lavorare come badante per un’anziana di 97 anni – è indagata per abbandono di minore. Nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto, la giovane ha potuto abbracciare e in seguito allattare il figlio. Subito dopo averlo accolto nell’ospedale Santissima Annunziata della città pugliese, medici e infermieri avevano dato al bambino il nome di Lorenzo. Ma la mamma ha deciso di chiamarlo Gabriele, come l’arcangelo, secondo quanto riporta la Repubblica. Intanto, la 24enne è stata dimessa dal reparto di Ginecologia del nosocomio tarantino e adesso si trova in una struttura protetta. Nei giorni scorsi la ragazza aveva ammesso di aver abbandonato il piccolo per paura di perdere il suo lavoro di badante, e aveva già tentato di ottenere il riconoscimento ma a causa di un disguido burocratico tutto era slittato di qualche giorno.

