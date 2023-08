Usa e Messico si preparano all’arrivo dell’uragano Hilary: «Può causare inondazioni catastrofiche»

Gli Usa e il Messico si preparano questo weekend all’arrivo dell’uragano Hilary. La politica americana non c’entra nulla, né la famiglia Clinton. A fare paura è Hurricane Hilary, un potente ciclone di categoria 3 che minaccia «catastrofiche inondazioni», con la quantità di pioggia di un anno che potrebbe precipitare in sole 24 ore. Secondo gli ultimi rilevamenti del Centro nazionale uragani (Nhc), citato dal New York Times, l’uragano si starebbe dirigendo verso la costa dello stato messicano della Baja California. Hilary ha aumentato rapidamente la sua forza all’inizio di venerdì 18 agosto, mentre nelle ultime ore ha perso un po’ di energia, presentando tuttavia venti eccezionalmente sostenuti misurati fino a 215 km/h. Il sindaco di Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha affermato che la città di 1,9 milioni di persone sta monitorando attentamente la tempesta. Mentre il National Hurricane Center americano ha emesso la prima allerta della storia per una tempesta tropicale per il Sud della California dove i residenti si sono affrettati a preparare sacchi di sabbia e a riempire generatori. Le autorità stanno, inoltre, lavorando senza sosta per mettere al sicuro i senzatetto e preparare piani di evacuazioni qualora fosse necessario. Nell’area di Los Angeles molti eventi sono stati annullati, tra cui una partita della Major League Soccer e diverse partite della Major League Baseball sono stati, invece, riprogrammati a causa dell’avvicinarsi della tempesta. Nel frattempo, l’amministrazione Biden sta monitorando l’uragano Hilary in California ed è pronta a intervenire.

