Bergamo, maxi-rissa con bastoni e spranghe tra 150 ragazzi: 7 denunciati

Da una prima ricostruzione, si sarebbe trattata di una spedizione punitiva, organizzata sui social, per vendicare il pestaggio di un giovane disabile

Sono 7 i ragazzi denunciati, di cui quattro minorenni, per la rissa aggravata scoppiata ieri – domenica 20 agosto – nella zona della stazione ferroviaria di Bergamo, nella quale tre giovanissimi sono rimasti feriti con escoriazioni e contusioni varie. Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, circa 150 ragazzi – tutti tra i 14 e i 18 anni e di nazionalità diverse – si sono affrontati con bastoni e spranghe, prima nella zona di Porta Nuova e poi alla stazione ferroviaria. A fare scattare la maxi-rissa sarebbe stata una spedizione punitiva, organizzata sui social e degenerata per le strade di Bergamo, per vendicare il pestaggio di un ragazzo disabile. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere e l’elenco dei denunciati – scrive l’Eco di Bergamo – è destinato ad allungarsi.

