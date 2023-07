Milano, rissa con machete e spari: 14 arresti

A Milano, gli agenti di polizia, su coordinamento della Procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari, nei confronti di 14 persone, tra italiani, magrebini e albanesi, «gravemente indiziati – si legge in una nota di via Fatebenefratelli – di rissa, lesioni gravi e aggravate, porto abusivo di arma da sparo ed esplosioni pericolose in luogo pubblico». Nel blitz sono stati impegnati gli agenti delle Squadre mobili di Milano, Alessandria e Caserta e dei commissariati Porta Ticinese e Scalo Romana, ma anche il Reparto prevenzione crimine e Reparto mobile che con un elicottero ha sorvegliato le operazioni dall’alto.

Tutto nasce da una rissa tra due fazioni, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorso in via Costantino Baroni, al confine con il Comune di Rozzano. Nel corso della rissa tra le due fazioni sono state usate anche armi da fuoco e un machete e due persone sono state ferite in modo grave, mentre diversi testimoni hanno riferito di aver sentito degli spari in strada. Per gli arresti sono impiegati agenti delle Squadre Mobili di Milano, Alessandria e Caserta e un elicottero del Reparto Volo.

