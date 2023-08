L’addio ufficiale di Frans Timmermans alla Commissione Ue: «mister Green Deal» si tuffa nella campagna elettorale olandese

Il vicepresidente della Commissione europea e padre del Green deal Frans Timmermans ha presentato formalmente le dimissioni dalle sue cariche europee per candidarsi alle elezioni in Olanda, in vista delle elezioni del prossimo 22 novembre con la coalizione formata dal partito laburista e da Sinistra Verde. L’annuncio arriva direttamente dalla Commissione Ue. Nel comunicato ufficiale, la presidente Ursula von der Leyen ha ringraziato Timmermans per «il suo lavoro appassionato e instancabile per rendere il Green Deal europeo una realtà» sottolineando come sia stato «un membro chiave del collegio dei commissari» e che «grazie al suo eccellente contributo e a un impegno personale forte abbiamo fatto grandi passi in avanti verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea per diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico».

Chi è Maroš Šefčovič

Ma chi prenderà il posto di Timmermans? Sarà lo slovacco socialdemocratico Maroš Šefčovič, a cui è stata assegnata «la temporanea responsabilità del portafoglio per la politica di azione per il clima, fino alla nomina di un nuovo membro della Commissione di nazionalità olandese». «Avendo affrontato con successo i dossier più impegnativi in ​​passato, Maroš Šefčovič è uno dei membri più anziani ed esperti del collegio – ha affermato von der Leyen -. Avrà il compito di portare avanti il ​​Green Deal europeo e di implementarne i lavori come strategia di crescita per l’Europa». Šefčovič si è detto «onorato» per l’incarico assegnatogli, assicurando che continuerà a lavorare sul Green Deal. Non si tratta di una “materia” nuova per lo slovacco, che è già stato commissario europeo per l’unione energetica nella Commissione Juncker e commissario europeo per le relazioni inter-istituzionali e le prospettive strategiche nella Commissione von der Leyen dal 2019.

Leggi anche: