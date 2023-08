La mano di Putin dietro la morte di Prigozhin? Il Cremlino deve smentire le voci: «È un’assoluta bugia»

È «un’assoluta menzogna» che sia stato il presidente russo Vladimir Putin ad ordinare l’uccisione di Yevgeny Prigozhin, il fondatore del gruppo Wagner precipitato a bordo di un suo aereo lo scorso 23 agosto insieme ad altri importanti membri della sua organizzazione. Alle voci sempre più insistenti e spesso insinuate anche da esponenti dei governi occidentali è stato costretto a rispondere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che il leader di Mosca non andrà al vertice del G20 in India in programma il 9 e 10 settembre. In seguito alla notizia della morte di Prigozhin, molti governi occidentali hanno subito puntato il dito contro Putin, lasciando intendere che sia stato il leader russo a ordinare l’uccisione del mercernario della Wagner che lo scorso giugno ha prima minacciato di marciare su Mosca e poi ha interrotto l’operazione. «Ora ovviamente – ha detto Peskov ai giornalisti – ci sono molte speculazioni su questo incidente aereo e sulla tragica morte dei passeggeri dell’aereo, incluso Yevgeny Prigozhin. Naturalmente, in Occidente, tutte queste speculazioni vengono proposte da una certa angolazione. Tutto questo è una menzogna assoluta».

Ieri Putin ha rotto il silenzio sulla morte del leader del gruppo Wagner, facendo le condoglianze a tutte le famiglie delle persone morte nello schianto e descrivendo Prigozhin come «un uomo dal destino difficile ma di talento», che «ha commesso dei seri errori, ma ha anche raggiunto i necessari risultati». Dopo la diffusione della notizia della morte di Prigozhin, il presidente americano Joe Biden aveva commentato: «Ancora non so molto al riguardo, ma non sono sorpreso. Non c’è molto di quello che accade in Russia che non abbia dietro Putin». Sulla stessa linea anche la Germania, con la ministra degli Esteri Annalena Baerbock che ha dichiarato: ««Ancora non è chiaro, ma quello che sappiamo è che da almeno un anno mezzo il Cremlino ci mente sempre. E quindi non è un caso se tutto il mondo guarda subito al Cremlino quando un ex fidato di Putin finito in disgrazia cade letteralmente dal cielo, due mesi dopo aver provato a fare una rivolta».

Credits foto: EPA/Mikhael Climektyev | Il presidente russo Vladimir Putin in un incontro al Cremlino, a Mosca (24 agosto 2023)

