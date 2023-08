Caso Rubiales, la procura di Madrid apre un’indagine per abusi sessuali

Le polemiche su Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola accusato di aver dato un bacio sulla bocca non consensuale alla giocatrice Jennifer Hermoso, si spostano nelle aula di tribunale. Oggi, 28 agosto, la procura di Madrid ha aperto un’indagine preliminare per «aggressione sessuale». I pm indagheranno per stabilire se l’ormai celebre bacio tra Rubiales e Hermoso, avvenuto in occasione della vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio femminile, «possa costituire un reato di abuso sessuale». Entro 15 giorni, la calciatrice potrà contattare la procura della capitale spagnola per essere «informata dei suoi diritti di vittima» e «presentare denuncia», se necessario. La decisione della procura di Madrid arriva dopo giorni di polemiche contro Rubiales, finito al centro di una bufera mediatica, sportiva e anche politica. Oggi Yolanda Díaz, vicepremier e leader di Sumar, ha incontrato la presidente del sindacato nazionale delle calciatrici spagnole ed è tornata a chiedere le dimissioni di Rubiales. Lo scorso 25 agosto, il presidente della Federcalcio si è difeso parlando di un «bacio consensuale» e ha puntato il dito contro il «falso femminismo». Sempre la scorsa settimana, il comitato disciplinare della Fifa ha sospeso Rubiales per 90 giorni, mentre è prevista per oggi una riunione «straordinaria e urgente» della Rfef, la Federcalcio spagnola.

Credits foto: EPA/Eidan Rubio | Luis Rubiales durante una conferenza stampa a Madrid (25 agosto 2023)

