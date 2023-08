Massarosa (Lucca), vicini di casa litigano per una piantina di marijuana. Rissa a colpi di coltelli e machete

Un 56enne è stato colpito alla schiena in modo grave e trasportato in codice rosso all’ospedale della Versilia

Tre persone ferite, di cui una accoltellata alla schiena. È questo il bilancio della lite scoppiata tra vicini – sabato, 26 agosto – in un condomino di Massarosa (Lucca). Dalle prime informazioni degli investigatori, il diverbio che ha coinvolto un 56enne e un 45enne sarebbe legato al furto di una piantina di marijuana. Gli animi si sono presto surriscaldati: dalle accuse, la situazione è ben presto degenerata. I due vicini si sarebbero, infatti, affrontati a colpi di coltelli, con ogni probabilità presi dalle cucine, e con un machete. Il 56enne, dimesso ieri dall’ospedale della Versilia, è stato colpito in modo grave alla schiena; il 45enne ha invece riportato tagli a una mano e al lobo di un orecchio. Nell’aggressione è rimasta coinvolta anche la moglie di uno dei due uomini. Entrambi – scrive Repubblica – sono stati denunciati per lesioni e gli investigatori riascolteranno preso le persone coinvolte per chiarire i motivi della lite.

Leggi anche: