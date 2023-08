Agguato di Tor Bella Monaca, Don Coluccia ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi: «Mi ha promesso che farà un giro nelle periferie»

Il segnale della premier alla vigilia della delicata missione a Caivano: «Governo in prima linea contro la criminalità organizzata»

Don Antonio Coluccia ha avuto un incontro con Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il parroco anti-spaccio, vittima di un agguato a Tor Bella Monaca, Roma. Ieri, 29 agosto, un 28enne ha cercato di investire l’uomo con uno scooter. Il sacerdote è stato salvato dal suo agente di scorta che, facendogli da scudo, è rimasto ferito. Dopo il colloquio, don Coluccia ha detto che la premier gli «ha promesso che farà un giro nelle periferie. Quando e come non lo so, ma ha promesso che verrà: l’ho vista molto convinta e credo che i cittadini di questi territori hanno bisogno di vedere uno Stato di prossimità». Già domani, 31 agosto, la leader di Fratelli d’Italia visiterà un altro luogo dimenticato e sofferente, il Parco Verde di Caivano teatro negli scorsi mesi delle violenze ai danni di due ragazzine minorenni.

Il resoconto di Palazzo Chigi

Dopo l’incontro di oggi con il prete, Palazzo Chigi ha fatto sapere con una nota che Meloni «ha espresso al presbitero il pieno sostegno e la massima solidarietà del governo e lo ha ringraziato per il suo infaticabile impegno contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l’illegalità». Durante il confronto, al quale ha partecipato anche il sottosegretario Alfredo Mantovano, la premier inoltre «si è informata sulla situazione nel territorio dove opera il parroco e ha ribadito l’impegno dell’esecutivo per combattere la criminalità organizzata e per sostenere il recupero sociale ed economico». Infine, conclude il comunicato, Meloni «si è informata anche sulle condizioni cliniche dell’agente di polizia di scorta del sacerdote, rimasto ferito ieri nel corso dell’aggressione».

Leggi anche: