No! Questo video non mostra l’aereo di Prigozhin precipitato in Russia

Circola una clip, dalla durata di circa un minuto e mezzo, che secondo gli utenti riprenderebbe il momento dello schianto dell’aereo di Prigozhin precipitato in Russia lo scorso 23 agosto 2023. A seguito dell’accaduto, sono circolati diversi «dubbi» in merito alla presenza sull’aereo del “cuoco di Putin”. Ma il video non ha nulla a che vedere con l’accaduto: si tratta infatti di un contenuto postato su YouTube a inizio luglio 2023.

Circola il video di un aereo infuocato che precipita.

Molti utenti sostengono che la clip ritragga il momento dello schianto dell’aereo appartenente al fondatore del gruppo Wagner Prigozhin.

In realtà le immagini non hanno nulla a che vedere con l’episodio: le riprese risalgono almeno a inizio luglio 2023.

La clip, che mostra un aereo infuocato che precipita, è stata condivisa su Twitter anche dal consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Gerashchenko.

Non è l’aereo di Prigozhin

Ma si tratta di un contenuto, come abbiamo detto, che precede senza possibilità di equivoco l’incidente in cui ha perso la vita il fondatore del gruppo Wagner. Lo scontro letale, infatti, ha avuto luogo lo scorso 23 agosto. Il video, invece, circola su internet da almeno da inizio luglio: lo troviamo pubblicato su YouTube con il titolo La perdita dell’Ilyushin Il-22M ha un impatto sulle operazioni aeree e terrestri russe. Ecco perché non può essere l’aereo di Prigozhin precipitato in Russia.

Il video condiviso online, anche dal consigliere del ministero degli Interni ucraino Anton Gerashchenko, che secondo gli utenti mostrerebbe l’aereo di Prigozhin, non ha in realtà nulla a che fare con l’incidente. Mentre quest’ultimo, infatti, si è verificato lo scorso 23 agosto, la clip in questione risale ad almeno un mese fa.

