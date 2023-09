Europa League, Mourinho riparte da Praga. La Fiorentina ritenta l’assalto alla Conference League. Ecco i gironi delle italiane

Dopo la Champions League, prende forma oggi a Montecarlo la nuova stagione anche delle altre due coppe di calcio europee: l’Europa League e la Conference League. In lizza per l’Italia sono quest’anno nella prima Roma e Atalanta, con la squadra di José Mourinho in cerca di riscatto dopo la finale persa ai rigori contro il Siviglia tre mesi fa esatti; nella seconda, dopo l’esclusione della Juventus, la Fiorentina, che appena pochi mesi è arrivata a un passo dalla vittoria del “terzo trofeo”, cedendo solo al 90′ della finale contro il West Ham. La Roma del nuovo arrivato Romelu Lukaku dovrà vedersela dunque contro i cechi dello Slavia Praga, i moldavi dello Sheriff Tiraspol e gli svizzeri del Servette FC. L’Atalanta di Gasperini troverà sulla strada, nel girone D, lo Sporting di Lisbona, gli austriaci dello Sturm Graz e i polacchi del Raków Częstochowa. In Conference League, la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano affronterà gli ungheresi del Ferencvaros, i serbi del Čukarički e i belgi del Genk.

I gironi di Europa League

Ecco i gironi completi sorteggiati oggi a Montecarlo per l’Europa League 2023/24:

GIRONE A: West Ham, Olympiacos, Friburgo, Bačka Topola

GIRONE B: Ajax, Olympique Marsiglia, Brighton, AEK Atene

GIRONE C: Rangers, Real Betis, Sparta Praga, Aris Limassol

GIRONE D: Atalanta, Sporting Lisbona, Sturm Graz, Raków Częstochowa

GIRONE E: Liverpool, Lask, Union St. Gilles, Tolosa

GIRONE F: Villareal, Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

GIRONE G: Roma, Slavia Praga, Sheriff Tiraspol, Servette

GIRONE H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, Hacken

I gironi di Conference League

Qui invece i gironi della Conference League 2023/24 usciti fuori dalle urne di Nyon:

GIRONE A: Lille, Slovan Bratislava, Olimpia Lubiana, KÍ Klaksvik

GIRONE B: Gent, Maccabi Tel Aviv, Zorya Lugansk, Breidablik

GIRONE C: Dinamo Zagabria, Viktoria Plzen, Astana, Fc Ballkani

GIRONE D: Bruges, Bodo Glimt, Besiktas, Lugano

GIRONE E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varsavia, Zrinskij

GIRONE F: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

GIRONE G: Eintracht Francoforte, PAOK, Hjh Helsinki, Aberdeen

GIRONE H: Fenerbahce, Ludogorets, Spartak Trnava, Nordsjaelland

