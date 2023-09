Scholz con l’occhio bendato dopo la caduta invoca i meme: i social si scatenano. Gli sfottò per il cancelliere tedesco

«Oltre il danno, la beffa. Aspetto con ansia i meme», ha postato su X Olaf Scholz nel primo tweet subito dopo l’incidente avuto mentre faceva jogging. E la risposta dai social è arrivata puntuale, anche perché la foto che ritrae il cancelliere tedesco si prestava facilmente alle ironie: benda nera sull’occhio destro e ghigno sornione hanno fatto di Scholz l’obiettivo perfetto per gli sfottò. Da due giorni il cancelliere tedesco non pubblicava nulla sui social, reduce dall’infortunio durante una seduta di jogging lo scorso sabato, quando è caduto rovinosamente procurandosi una contusione al viso. Per l’incidente, Scholz ha anche dovuto annullare qualche appuntamento in agenda, ma dalla segreteria del partito socialista tedesco assicurano che almeno per il G20 in India il 9 e 10 settembre Scholzo ci sarà.

Scholz come Jack Sparrow

Alle prese in giro hanno partecipato utenti comuni, ma anche testate come la ZDF, televisione pubblica tedesca, mostrando il cancelliere nelle vesti di un improbabile pirata. C’è chi azzarda paragoni con Jack Sparrow, il protagonista della saga de I pirati dei Caraibi interpretato da Johnny Depp, durante una scena iconica di uno dei film. In un altro post è il pirata della sigla iniziale del cartone animato Spongebob Squarepants. Un utente lo immagina come Nick Fury, personaggio del mondo Marvel. C’è chi invece lo ritrae sempre nelle vesti di politico ma candidato nel partito “Piraten Partei”.

