Tamberi dopo la stagione «da sogno» mette nel mirino Parigi 2024: «Vengo a prenderti»

Negli ultimi 12 mesi ha vinto praticamente tutto e ora che, a 31 anni, è contemporaneamente detentore della medaglia d’oro olimpica, mondiale ed europea, Gianmarco Tamberi non ha intenzione di fermarsi. Prossimo obiettivo: Parigi 2024, le olimpiadi ospitate nella capitale francese il prossimo anno. per difendere il titolo di Tokyo e dimostrare ancora una volta, prima di tutto a se stesso, di saper ancora volare – letteralmente – in alto. Conclusa la sua stagione, con il quarto posto al Gala dei Castelli a Bellinzona, in Svizzera, l’atleta azzurro ha condiviso un lungo messaggio in cui ripercorre sforzi, sfide e ostacoli dell’ultimo anno, mettendo nel mirino i prossimi giochi olimpici. «E con ieri si è conclusa una delle stagioni più belle della mia vita», ha scritto sui social “Gimbo” Tamberi, «un anni fatto di scelte difficili, con tante battaglie vinte e tante altre perse, un percorso in salita che però ha portato al coronamento di un sogno. Grazie a tutti voi per il supporto costante, grazie per l’amore che non mancate mai di dimostrarmi, grazie ad ogni singolo membro del mio team che ogni anno accetta le sfide che io metto nel tavolino senza mai aver paura di fallire». Il campione di salto in alto continua: «Questa stagione mi ha dato tanto, tantissimo, ma soprattutto mi ha dato risposta a quello che era uno dei miei dubbi più grandi: dopo quel fantastico oro di Tokyo sarei stato ancora in grado fisicamente e mentalmente di continuare la mia carriera ad alto livello? La mia risposta definitiva è: Parigi 2024, vengo a prenderti!». E sotto al post c’è chi ironizza: «Per curiosità: quali sarebbero le battaglie perse quest’anno?».

