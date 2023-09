Quanto ha incassato il generale Roberto Vannacci dal libro “Il mondo al contrario”

In attesa che arrivi nelle librerie grazie all’editore “Il cerchio”, il libro del generale Roberto Vannacci ha già incassato 850 mila euro lordi. La stima è del Corriere della Sera e riguarda “Il mondo al contrario”, uscito il 10 agosto in self publishing con Amazon Kdp (Kindle direct publishing). L’autopubblicazione è un sistema che prevede che non si passi attraverso l’intermediazione di un editore. Con Amazon Kdp l’autore può ottenere fino al 60% delle royalties sui libri cartacei e dal 35 al 70% sulle edizioni digitali del libro. Il volume ha venduto finora 93 mila copie. Ed è primo nella saggistica e nella classifica assoluta. Con un venduto doppio rispetto al resto della top ten.

Come funziona l’autopubblicazione

Secondo la società che fornisce i dati di vendita dei libri Gfk il libro potrebbe vendere fino a 140 mila copie. Ma si tratta di stime conservative, visto che il ritmo attuale è di 10 mila copie al giorno. Le recensioni fino a ieri erano più di 2 mila: il secondo in classifica ne ha 413. Come funziona il meccanismo dell’autopubblicazione? Kdp mette a disposizione tre modalità. Quella solo on line, quella cartacea e quella a puntate. A seconda delle modalità restano in tasca all’autore il 70% dei guadagni su Kindle, il 60% dell’edizione cartacea e il 50% di quella a puntate. A questi introiti vanno detratte le spese di produzione, l’Iva e le tasse. Il reale guadagno dipende dalle royalties. Nel caso di Vannacci sono di 6,19 euro a copia (il prezzo di copertina è di 19,76 euro). Visto il numero di copie, l’incasso preciso dovrebbe essere di 863.505 euro.

