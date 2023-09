Usa, condannato a 30 anni di carcere l’attore Danny Masterson: violentò due donne nella comunità di Scientology

L’attore americano Danny Masterson, star della serie tv americana That ’70s show, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver stuprato due donne appartenenti alla sua stessa comunità, quella della Chiesa di Scientology. La sentenza pronunciata oggi dal giudice segue il verdetto emesso lo scorso giugno dal tribunale di Los Angeles, che aveva accertato la colpevolezza di Masterson per tre dei capi di imputazione rivoltigli. Ad accusare di violenza sessuale Masterson erano state infatti tre donne, tutte ex aderenti alla Chiesa di Scientology, di cui Masterson era un esponente in vista: circostanza che, secondo l’accusa, l’avrebbe aiutato ad evitare ogni forma di responsabilità. Gli episodi contestati sarebbero avvenuti nella casa di Hollywood dell’attore tra il 2001 e il 2003.

