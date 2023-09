Sanremo 2024, Amadeus e Gerry Scotti “beccati” insieme a colazione. I social impazziscono

Da una parte zio Gerry che finge di nascondersi dietro le mani, dall’altra Amadeus, l’attuale direttore artistico del Festival di Sanremo, a bocca aperta che guarda in camera. I due conduttori hanno pubblicato su Instagram diverse foto che li ritraggono insieme mentre stanno facendo colazione in un albergo. «Eh, niente…ci hanno beccati!», scrive Scotti sul suo account e dopo poco gli risponde Amadeus con un carosello di foto: «Beccati…colazione in compagnia» e tagga l’amico conduttore. Subito gli utenti sono impazziti: «Per favore sì», posta la nota pagina social Trash italiano alludendo a una co-conduzione del Festival di Sanremo. «Fateci sognare!», «Finalmente!» scrivono altri. E nel frattempo i fan della, per ora non ufficiale, coppia sanremese si sono già dati un nome, gli “Amascotti”. Al momento, non è arrivata alcuna conferma di una possibile collaborazione dei due conduttori televisivi nell’edizione del festival 2024. Questo non ha però fermato la fantasia degli utenti nell’interpretare il carosello pubblicato da Amadeus. «Ci sta pensando», scrive un utente commentando la posa pensierosa di Scotti. «Ha appena saputo che finirà alle 3 di notte», commentano altri, alludendo ai gesti sconsolati del volto Mediaset.

