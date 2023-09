Gerry Scotti sul palco dell’Ariston con Amadeus. Lui scherza: «Conoscete un buon albergo a Sanremo?» – Il video

Gerry Scotti sarà al Festival di Sanremo 2024. O perlomeno lo lascia intendere. «Io e Amadeus siamo finiti su tutti i siti solo perché due amici, anche di una certa età, si sono presi un caffè assieme», spiega il noto conduttore in video, per poi mostrare la sequenza fotografica della colazione con il direttore artistico del Festival. «Ho deciso di dirvi la verità. Cosa ci siamo detti? Partiamo da questa foto lui mi dice ‘mi sveglio sempre con questo dolorino al braccio’, del resto lui è pieno di dolori, si vede anche da come si muove, ma chi non ce l’ha alla nostra età. Qui nella seconda mi sta chiedendo ‘quanto hai di colesterolo’? Gli ho detto 180, ma non so se è vero. La terza è troppo facile: lui da buon interista mi ricorda tutte le sconfitte del Milan, ma quest’anno è un’altra cosa. Ci voleva tanto a chiederlo?». E infine, a chiusura del video arriva la domanda che non lascia quasi spazio a dubbi: «A proposito, conoscete un buon albergo a Sanremo che costi il giusto?».

