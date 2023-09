Il giudice accusato di aver molestato le pazienti dell’ambulatorio di cardiologia

Antonio Zito, il viceprocuratore onorario del Tribunale di Lecce al centro di un’inchiesta perché sospettato di aver insabbiato indagini e manipolato processi, deve fronteggiare un’altra accusa. Secondo gli inquirenti si sarebbe finto cardiologo e avrebbe molestato alcune pazienti dell’ospedale di Benevento. Dell’accusa parla oggi il Corriere del Mezzogiorno. Partono dall’ambulatorio di cardiologia del nosocomio: Zito si sarebbe reso protagonista di palpeggiamenti ai danni delle presunte vittime. Con la scusa di applicare loro elettrodi per l’esecuzione di accertamenti clinici.

Le violenze

Le presunte violenze sessuali sarebbero andate in scena in concorso con un medico dell’ospedale di Benevento, diventato suo amico dopo una vacanza in Puglia. L’ipotesi di reato, sulla quale sono in corso accertamenti da parte della guardia di finanza, è emersa durante l’ascolto di alcune intercettazioni disposte dagli inquirenti lucani. Zito è al centro di un’altra inchiesta. Su di lui pende l’accusa di aver insabbiato indagini e manipolato processi.

