Marrakech, la fuga dai palazzi che crollano durante il terremoto – Il video

Attimi di paura sononei video girati ieri sera a Marrakesh, quando il terremoto più forte da quando sono iniziate le misurazioni in Marocco ha scosso la città e fatto crollare edifici della zona antica, la Medina. Le immagini mostrano due uomini seduti a bordo strada quando la telecamera inizia a muoversi e i due si alzano e scappano. Dopo pochi istanti tutti sono in fuga per allontanarsi il più possibile dagli edifici pericolanti. Si vedono persone cadere mentre corrono. Un gruppo viene quasi investito dalle macerie che crollano a causa del sisma di magnitudo 7 che si è abbattuto sulla zona di Ighil, nell’Atlante, intorno alle 23 di venerdì sera. A poche ore dal terremoto le vittime sarebbero oltre 600.

