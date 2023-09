Nuova scossa di terremoto in Marocco: 4.5 di magnitudo, avvertita a Marrakech

Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 4.5 sulla scala Richter, ha fatto tremare il Marocco. Mentre ancora si scava tra le macerie, con il bilancio provvisorio arrivato a 2mila morti e altrettanti ferite – con migliaia di sfollati e un numero imprecisato di dispersi – non smette di tremare la terra nel paese nordafricano, come riferisce Al Jazeera. Tra venerdì e sabato, alle 23.11, il sisma ha colpito con magnitudo 7, poi nel corso della giornata sono seguite altre scosse – la più forte delle quali di 4,8 venti minuti dopo il disastro – che hanno provocato ulteriori crolli. Quella di domenica mattina è stata avvertita nuovamente anche a Marrakech, dove migliaia di persone hanno scelto di trascorrere la notte in strada per paura di tornare nelle loro abitazioni. Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari sono almeno 300mila le persone nel Paese che avranno bisogno di aiuto. «Le prossime 24-48 ore saranno fondamentali» ha ricordato a proposito dei soccorsi Caroline Holt, direttrice delle operazioni della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, «gli sforzi di ricerca e salvataggio avranno la priorità, ovviamente, parallelamente all’assicurarsi che coloro che sappiamo essere sopravvissuti siano assistiti».

