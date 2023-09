Milano, spara al “ladro” in giardino. Ma è un giovane che scappava da una rissa

Un uomo di 58 anni ha sparato a un cittadino brasiliano di 17 anni che si trovava nel suo giardino scambiandolo per un ladro. È accaduto in via Pisacane a San Vittore Olona in provincia di Milano. Lo sparatore ha poi chiamato i carabinieri per avvertirli dell’accaduto: «Venite, ho sparato a un ladro». L’uomo, di professione giardiniere, ha sparato due colpi d’avvertimento prima di colpire il ragazzo. Quando nella notte tra sabato e domenica ha sentito rumori in giardino, ha pensato a un ladro. «Mettiti per terra», ha detto al 18enne che a quel punto ha provato a scappare. A quel punto è stato raggiunto dai colpi, che gli hanno provocato una frattura alla mano destra e una ferita sotto l’ascella. Secondo la ricostruzione fornita ai carabinieri il cittadino brasiliano stava però scappando dopo una lite scoppiata in un locale lì vicino. Che c’è stata effettivamente, come accertato dai militari. Il giovane è incensurato e ha un regolare permesso di soggiorno in Italia. Nel giardino i carabinieri hanno trovato e sequestrato quattro bossoli. L’uomo è stato denunciato alla procura di Busto Arsizio per lesioni personali aggravate.

Leggi anche: