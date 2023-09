La commissaria europea Ylva Johansson lavora a maglia durante il discorso di von der Leyen – Il video

Il discorso sullo stato dell’Unione di oggi non è stato sicuramente uno dei più memorabili. Ma da questo a contrastare la noia lavorando a maglia, ce ne passa. La commissaria agli Affari interni Ylva Johansson infatti è stata colta dalle telecamere fare tutt’altro piuttosto che ascoltare le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da come si può vedere nel video di Ansa, Johansson fa l’uncinetto mentre la presidente tedesca è intenta a pronunciare il discorso più importante del suo mandato, forse l’ultimo. Su X la commissaria sembra invece far finta di niente, riprendendo alcuni passaggi pronunciati stamattina in merito al tema migratorio: «Da von der Leyen un messaggio chiaro: ‘Il nostro lavoro sul fenomeno si basa sulla convinzione che un accordo è vicino a essere raggiunto. Il Consiglio e il Parlamento hanno un’opportunità storica per farlo accadere’».

