Giorgia Meloni al summit sulla natalità in Ungheria: «Tutto ciò che ci definisce è sotto attacco»

Al Demographic Summit di Budapest, in Ungheria, la premier Giorgia Meloni torna a parlare di denatalità e della necessità di riformare le politiche per le famiglie. «Oggi abbiamo un’opportunità importante di discutere di questioni che sono chiave per l’Italia e per tutta l’agenda europea: la famiglia e le sfide demografiche. Fanno parte del cuore della politica del governo italiano, il cui obiettivo primario è avviare un cambiamento sostanziale culturale», ha detto la presidente del Consiglio dal palco. Nel corso del suo intervento, la premier è tornata anche sul celebre discorso pronunciato a Roma nel 2019. «Sono stata attaccata quando ho detto: “Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana”. Qualcuno l’ha messo in musica per attaccarmi, ma non ha funzionato. Gli avversari non hanno capito quanto fossero le persone che hanno ritenuto buone quelle parole», ha ricordato Meloni. E poi ha voluto precisare l’obiettivo di quel discorso: «Quello che volevo dire è che viviamo in un’era in cui tutto ciò che ci definisce è sotto attacco. Questo è pericoloso per la nostra identità. Senza quella siamo solo numeri, strumenti per chi vuole usarci».

Le lodi all’Ungheria

Il governo, ha precisato Meloni, è al lavoro per vincere la sfida demografica: «Il nostro esecutivo ha come priorità assoluta il numero di nascite, il sostegno alle famiglie. Per un futuro che sia migliore del presente». E a proposito di politiche per la famiglia, la premier indica un esempio a suo dire virtuoso da seguire. «Ci sono nazioni più ricche dove nascono meno bambini, dobbiamo mobilitare le risorse per sostenere la famiglia così com’è, l’Ungheria dà un esempio perfetto», ha precisato Meloni nel suo intervento. La premier ha poi aggiunto: «Anche il Papa lo ha detto nella sua visita pastorale. L’esempio dell’Ungheria dimostra che le cose possono cambiare se abbiamo il coraggio di fare le scelte e gli investimenti necessari. In Ungheria si è riusciti a fermare la tendenza in calo della natalità, sono aumentati i posti di lavoro, e anche l’occupazione femminile».

