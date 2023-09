Confindustria, Bonomi smonta il salario minimo: «Non risolverebbe la piaga del lavoro povero» – Il video

L’ovazione dell’assemblea degli industriali per il capo dello Stato Sergio Mattarella: «Voce ferma e ispirata per la nostra democrazia»

Il salario minimo? Da solo non basta a risolvere il lavoro povero. Ad affermarlo è Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, nel suo discorso all’assemblea nazionale all’auditorium Parco della musica, a Roma. Al summit degli industriali hanno partecipato anche la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso della platea. A proposito della proposta presentata dalle forze politiche di opposizione per introdurre un salario minimo legale di 9 euro all’ora, Bonomi ha commentato così: «Confindustria resta convinta che la mera introduzione di un salario minimo legale, non accompagnata da un insieme di misure volte a valorizzare la rappresentanza, non risolverebbe né la grande questione del lavoro povero, né la piaga del dumping contrattuale, né darebbe maggior forza alla contrattazione collettiva». Secondo il presidente degli industriali, la Costituzione «ci obbliga a riconoscere al lavoratore un salario giusto», ma questa funzione è giusto che sia affidata «alla contrattazione».

Sicurezza sul lavoro

Come già affermato in altre occasioni, Bonomi ha ribadito che la questione del lavoro povero non riguarda da vicino le aziende che aderiscono all’associazione da lui presieduta. L’industria, ha sottolineato Bonomi, «negli ultimi vent’anni ha avuto dinamiche retributive di gran lunga superiori al resto dell’economia». E sempre in tema di lavoro, il numero uno degli industriali ha affrontato l’annosa questione delle morti bianche e della sicurezza. Bonomi ha invocato «regole chiare e semplici» e l’importanza di investire nella prevenzione. E ha poi aggiunto: «La nostra visione, l’unica che per noi ha senso, è che sia necessario evitare gli incidenti valorizzando una logica partecipativa. Una logica che unisca nelle azioni e nelle relative responsabilità, non che divida e contrapponga, eredità di vecchi antagonismi di classe».

Le riforme istituzionali

Nel suo discorso all’assemblea nazionale, Bonomi ha voluto dire la sua anche sull’ipotesi di riforme istituzionali che il governo ha annunciato in vista dell’autunno. Il presidente di Confindustria ha auspicato l’approvazione di riforme «che leghino governabilità e capacità di dare voce e rappresentanza alle tante istanze» della società civile. Ma ha anche lanciato un avvertimento alle forze politiche: «Guardatevi dal compiere lo stesso errore di sempre – ha ammonito Bonomi -. Evitate di progettare interventi sulla forma di Stato e sulla forma di governo maturati e ispirati da una dialettica divisiva, aliena per definizione dalla serietà con cui proporre e giudicare impianti istituzionali così rilevanti per la democrazia e la libertà del nostro Paese». Insomma, ben vengano le riforme istituzionali. Su un punto, però, il presidente degli industriali non transige: «Siamo tra coloro che credono che in un ordinamento come il nostro, che correttamente ambisce a una maggiore stabilità di governo, il capo dello Stato debba continuare a essere il garante della Costituzione». Infine, un messaggio rivolto proprio a Mattarella, seduto in platea: «Siamo certi che lei continuerà a far sentire la sua voce ferma e ispirata a tutela dei principi della nostra democrazia».

Credits video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie

