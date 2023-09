No! Questi Carabinieri non sono stati aggrediti dai migranti a Lampedusa

Circola un video che mostrerebbe una pattuglia dei Carabinieri mentre viene aggredita da dei migranti a Lampedusa. La narrazione viene diffusa in particolare all’estero, per poi arrivare in Italia. Il video, in realtà, risale al 2021 ed è stato registrato in un’altra regione italiana.

Per chi ha fretta

La scena riguarda una maxi rissa tra ubriachi avvenuta nel 2021 nella provincia di Pesaro e Urbino (Marche).

Coinvolti nella rissa due albanesi, un colombiano e un senegalese. Quest’ultimo risultava accoltellato gravemente.

La rissa è avvenuta davanti a un locale con centinaia di presenti, alcuni avrebbero lanciato delle bottiglie.

Analisi

Ecco uno dei post dove viene condiviso il video:

GOOD MORNIG EUROPE Sull’isola di Lampedusa, sono iniziati gli scontri tra migranti e polizia. I migranti lanciano pietre contro i carabinieri e chiedono di essere mandati in Europa.

Video datato e non riguarda Lampedusa

Lo stesso video venne diffuso nell’agosto 2021, come riportato da Il Resto del Carlino. I fatti si sono svolti a Marotta di Mandolfo, in provincia di Pesaro e Urbino.

I fatti

La scena riguarda un’episodio registrato all’alba del 7 agosto 2021 davanti a un locale, il Miu disco dinner a Marotta. Come riportato sempre da Il Resto del Carlino, all’esterno del locale era scoppiata una maxi rissa tra clienti ubriachi dove risultavano coinvolti due albanesi, un colombiano e un senegalese. Quest’ultimo risultava accoltellato gravemente da uno dei due albanesi. Secondo quanto riportato dal sindacato dei Carabinieri, citati sempre da Il Resto del Carlino, anche altri ragazzi in stato di ebrezza avrebbero ritaro delle bottiglie.

La narrazione dall’estero

Come nel caso del video dei migranti che ballano, anche questa clip è stata diffusa con una falsa narrazione da utenti all’estero. Ecco uno degli autori, l’utente WallStreetSilv già noto a Open Fact-checking (qui). Il tweet risale al 18 settembre 2023:

Conclusioni

Contrariamente alla narrazione diffusa via social, il video non mostra affatto dei Carabinieri aggrediti a Lampedusa. I fatti riguardano una maxi rissa avvenuta nel 2021 in provincia di Pesaro e Urbino, davanti a un locale dove risultavano coinvolte diverse persone ubriache.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: