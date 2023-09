Meloni all’Onu, che succede? Discorso sulla guerra annullato e niente cena con Biden. Lo staff: «È impegnata in incontri bilaterali»

Niente discorso al Consiglio di sicurezza dell’Onu per Giorgia Meloni, che da ieri si trova a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Al tavolo della massima assise, che oggi teneva una sessione speciale sul conflitto russo-ucraino con la presenta in contemporanea del ministro degli Esteri di Mosca Sergej Lavrov e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è seduto invece in rappresentanza dell’Italia Antonio Tajani. Il discorso della premier era atteso per l’ora di pranzo a New York, ma – secondo quanto riporta l’Ansa – Meloni ha preferito cedere il posto al suo ministro degli Esteri per finire di scrivere il discorso all’Assemblea generale atteso nella notte italiana, oltre che per concentrarsi al massimo in alcuni incontri bilaterali con altri leader. Resta il fatto che da quando è arrivata nella Grande Mela, racconta il Corriere, la premier è sfuggita agli occhi vigili dei giornalisti presenti, che non sono più riusciti a trovarla.

Chi si immaginava Giorgia Meloni a spasso per New York insieme alla figlia Ginevra, comunque, è stata costretto a ricredersi. «È alle Nazioni Unite, dove volete che sia? Aveva dei bilaterali con presidenti dei Paesi africani, poiché il tema immigrazione è la nostra priorità», ha risposto Tajani alla curiosità di alcuni cronisti. Fatto sta che il Consiglio di sicurezza di oggi non è l’unico appuntamento disertato dalla premier nella due giorni a New York. Ieri sera, Meloni – così come altri capi di Stato e di governo – era stata invitata al ricevimento organizzato da Joe Biden alla Casa Bianca. Anche in questo caso, però, ha preferito rinunciare. Il motivo? Secondo Palazzo Chigi, «banalmente» Meloni ha già avuto numerosi faccia a faccia con il presidente americano negli ultimi mesi e «non aveva bisogno di mettersi in fila per avere un’altra photo opportunity». Niente Casa Bianca, dunque, ma un bel piatto di spaghetti al pomodoro in una pizzeria italiana, insieme alla figlia Ginevra e al suo staff.

Credits foto: ANSA/Palazzo Chigi | La presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l’Assemblea Generale dell’Onu, a New York (19 Settembre 2023)

Leggi anche: