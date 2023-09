La ballerina Anastasia Kuzmina: «Molestata alle Poste da un impiegato con una foto osé» – Il video

La ballerina ucraina Anastasia Kuzmina ha denunciato sui social network una molestia sessuale ricevuta da un impiegato mentre si trovava in fila alle Poste. In una serie di stories pubblicate su Instagram la 30enne, che fa parte del cast di “Ballando con le stelle”, ha raccontato tutto: «Ero alle Poste in via Robacco lunedì a mezzogiorno e mezzo. Uno sportellista era impegnato al cellulare a fare qualcosa mentre compilavo i moduli. Mi fa: “Ma tu che sei giovane, sai tagliare i video? Come si fa?”. Gli faccio “Va bene”. Mi fa: “Ti scandalizzi?”. Io avevo solo voglia di sbrigarmi. Gira il telefono e c’era il suo membro…».

E ancora: «Il giorno dopo sono andata a denunciare al direttore. Mi vergogno di non aver denunciato immediatamente. Mi vergogno di essere scappata. Scappo spesso da queste situazioni ed è una cosa che mi dispiace. Tre mesi fa sono stata seguita da un uomo in strada e anche questa cosa non l’ho denunciata». La chiusura: «Non è vero che i lupi li incontri solo quando sei ubriaca e svestita alle 2 di notte. Li incontri anche alle Poste, per strada. E hai sempre paura. Una donna ha sempre paura».

Video da: Fanpage su Twitter

