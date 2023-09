No! Questa foto non ritrae Michael Schumacher in un letto d’ospedale

Il campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher il 29 dicembre 2013 fu vittima di un tremendo incidente sugli sci. Per molto tempo il mondo rimase con il fiato sospeso, in attesa di notizie positive sul suo destino. La sua salute e quanto accaduto hanno fatto parlare media e social, ma sono stati anche al centro di alcune bufale. Una di queste riguarda una presunta foto di Schumacher in un letto d’ospedale, ma si tratta di un’altra persona.

Per chi ha fretta:

Su Facebook è diventata molto virale l’immagine di un uomo sul letto di un ospedale.

La pagina che l’ha condivisa sostiene che si tratti dell’ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher, ma non è così.

Il ragazzo raffigurato è un giovane australiano di nome Michael McEwan, che venne brutalmente aggredito nel 2013.

Analisi

«Per riflettere.. Ha vinto 91 GP. È STATO 7 (sette) volte campione del mondo. La velocità era nella sua anima ma in una giornata di relax la sua storia è cambiata. Oggi, con 44 kg di peso, lotta per “sopravvivere” ormai da dicembre 2013 e la moglie inizia a vendere i beni per pagare spese mediche milionarie. La vita può prendere percorsi mai immaginati. Come in uno schiocco di dita, tutto può cambiare. Non serve denaro, lauree, fama, successo. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Allora perchè orgoglio? Arroganza? Attaccamento ai beni materiali? Tutto quello che abbiamo davvero è l’oggi, e tutto quello che é alla nostra portata é essere felice mentre il tempo scorre. Che dobbiamo farcene dei problemi e degli averi, quando siamo così insignificanti ed impotenti di fronte qualcosa che ci “Rubi la vita”. Fai del bene! Dona del bene! È tutto come in un gioco di scacchi, alla fine re e pedone vengono conservati nella stessa scatola». Queste parole accompagnano un post pubblicato dalla pagina Facebook “Roberto Baggio” (che però non risulta far capo all’ex calciatore italiano). Il contenuto risale al 2016, ma è tornato estremamente popolare nel settembre del 2023. Ad oggi conta quasi 80mila likes e oltre 64mila condivisioni.

La foto di Michael McEwan

Il post è infatti pensato per diventare virale, e la scelta dell’immagine contribuisce a generare forti reazioni emotive, dunque interazioni. Peccato che però quello nella foto non sia davvero Schumacher. Quello raffigurato non è il celebre pilota, ma un ragazzo australiano di nome Michael McEwan. Il giovane fu sottoposto ad un importante intervento chirurgico al cranio in seguito ad un attacco subito da un altro ragazzo di 20 anni (ubriaco al momento dell’aggressione), nel 2013. L’attacco – immotivato – provocò a Michael 8 giorni di coma, e per un pelo non gli costò la vita.

Il nome di Schumacher, invece, è tornato a circolare di recente dopo che all’inizio del mese il suo amico Roger Benoit ha parlato delle sue condizioni di salute, definendole in un’intervista al quotidiano svizzero Blick «un caso senza speranza». Tuttavia, da quel dicembre del 2013, poco o nulla è trapelato sulle reali condizioni in cui versa l’ex campione. Tantomeno fotografie che lo ritraggono su un letto d’ospedale.

Conclusioni

La presunta foto di Schumacher in un letto d’ospedale ritrae in realtà un’altra persona. Il ragazzo raffigurato è un giovane australiano di nome Michael McEwan, che venne brutalmente aggredito nel 2013.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: