Sale anche la bolletta del gas, Arera: «+4,8% a settembre»

La bolletta del gas cresce del 4,8% a settembre rispetto al mese precedente sul mercato tutelato, secondo l’ultimo aggiornamento di Arera. L’autorità che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato di maggior tutela spiega che l’aumento dei costi è legato alla crescita del prezzo medio del metano ad agosto. Sul mercato italiano all’ingrosso, il Psv, la quotazione media a settembre è stata di 37,05 euro al megawattora. Invariati in vece gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per trasporto e misura. Secondo Arera, la spesa per una famiglia tipo nell’anno scorrevole, cioè da ottobre 2022 a settembre 2023, è di 1.459 euro, comprese le imposte. Si tratta di una cifra in calo del 13,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente. Per settembre, così come per tutto il 2023, confermati l’azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell’Iva al 5%, anche per la gestione calore e teleriscaldamento. Prima del rincaro della bolletta del gas, Arera aveva comunicato l’aumento dei costi per la bolletta della luce che per l’ultimo trimestre 2023 è stimato in risalita del 18,6%. Fino alla fine dell’anno in corso, il decreto Energia, approvato dal governo lo scorso 25 settembre, prevede un contributo straordinario crescente in base ai componenti famigliari per chi già riceve il bonus elettrico. L’aiuto riguarda le famiglie con livello Isee fino a 15mila euro, che sale a un tetto di 30mila euro per le famiglie numerose.

I costi per famiglia

Secondo i calcoli di Codacons, l’aumento delle tariffe del gas «porta la bolletta media di una famiglia del mercato tutelato a quota 1.327 euro annui che, sommati ai 764 euro della luce dopo i rincari scattati nell’ultimo trimestre, fanno salire la spesa per luce e gas a un totale di 2.091 euro annui a nucleo, +181 euro all’anno rispetto le precedenti tariffe». Parla di «sfacelo» il responsabile del settore energia dell’Unione nazionale consumatori, Marco Vignola, che sull’aumento delle tariffe del gas commenta: «Altro che trimestre anti-inflazione. Da ottobre a dicembre arriva un trimestre di caro bollette che si mangerà il carrello tricolore in un sol boccone».

