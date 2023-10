Netflix, in arrivo un nuovo aumento delle tariffe per gli abbonamenti senza pubblicità: Usa e Canada gli apripista

Secondo il Wall Street Journal, Netflix starebbe preparando un nuovo aumento delle tariffe per gli abbonamenti senza pubblicità. La testata statunitense cita fonti ben informate sulle politiche del colosso dell’intrattenimento streaming. Il rialzo scatterebbe qualche mese dopo la conclusione dello sciopero ancora in corso degli attori hollywoodiani che non hanno trovato un acccordo rispetto ai colleghi sceneggiatori. La manovra dovrebbe essere sperimentata almeno all’inizio negli Stati Uniti e in Canada, ma il giornale non esclude che possa poi allargarsi ai Paesi europei, come eaà già successo per la possibilità di scegliere un abbonamento con all’interno pubblicità o per gli account condivisi. Quest’ultima mossa aveva dato ragione a Netflix rispetto alle aspettative: la gente ha preferito sottoscrivere un nuovo abbonamento piuttosto che rinunciare al servizio e così l’azienda ha collezionato altri 6 milioni di abbonati solo tra aprile e giugno 2023.

