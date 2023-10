Conto alla rovescia per il debutto di Che tempo che fa sul Nove, Littizzetto: «In Rai un camerino minuscolo, questo lo posso arredare». Fazio: «Durerà più di quattro ore»

Chi lascia la rete vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non quello che trova. In attesa del debutto sul canale Nove il 15 ottobre e delle prime percentuali relative allo share, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni si affidano alle certezze che hanno reso grande il loro programma: Che tempo che fa. Dopo il divorzio dalla Rai, tra polemiche e accessi social bloccati, la comica torinese spera in un’accoglienza positiva: «Mi auguro abbondanza di ascolti. Ci auguriamo che il nostro pubblico ci segua sul nuovo canale. E anche abbondanza di ospiti interessanti, curiosi, e soprattutto in grado di raccontare la vita». D’altronde, durante la pausa la vicinanza del pubblico non è mancata: «Aggiungo l’affetto e la stima della gente, di cui abbiamo avuto un assaggio online quest’estate. Non era scontato». Basti vedere la rinascita social del programma che su X (prima Twitter) ora raggiunge i 35mila follower: «Per esprimere la mia gratitudine più profonda, direi semplicemente #grazie», aggiunge l’autore «un grazie consapevole».

Il format

Il ritorno sul canale del gruppo Warner Bros. Discovery sarà accompagnato da pochi cambiamenti. «In Rai avevo un camerino minuscolo, da ‘figlia della serva’, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo, chissà», scherza Littizzetto che commenta anche una piccola modifica di scenografria, «Io al mio ingresso scenderò una scala di nove gradini. Una difficoltà in più con i tacchi». E Fazio ricorda un incidente di percorso durante la registrazione dello spot di lancio: «Luciana girando lo spot è stata morsa dal ragno violino, temeva di morire». Al loro fianco ci saranno quindi le stesse certezze di sempre. Nino Frassica racconterà i retroscena del programma con Che tempo che sarà alle 19 e 30, un’anteprima alla pre-festival di Sanremo per traghettare gli spettatori alla prima serata che vedrà il programma allungarsi per quattro ore. Con il duo inseparabile ci sarà anche Ornella Vanoni, perno tra prima parte e seconda, quella del tavolo con tutti gli ospiti: «Io non vedo l’ora di capire cosa farà. Sappiamo solo che durante la settimana prenderà tanti appunti e poi parlerà liberamente, senza freni», ha spiegato Littizzetto. A completare il quadro ci saranno Maurizio Ferrini, nelle vesti della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Mara Maionchi, in più l’aggiunta di Ubaldo Pantani. L’attualità nella prima parte sarà più volte raccontata da esperti e professionisti come Michele Serra, Roberto Saviano, Massimo Giannini e Roberto Burioni.

Leggi anche: