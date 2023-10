Dall’appello «per la pace» di Mosca alla solidarietà europea a Israele, come sta reagendo il mondo all’attacco di Hamas

«La Russia è in contatto con le autorità israeliane, palestinesi e dei Paesi arabi e invita le parti in conflitto a cessare il fuoco». Lo ha dichiarato all’agenzia stampa Tass il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i paesi africani e viceministro degli Esteri, Mikhail Bogdanov, in una delle molte reazioni dei leader internazionali all’attacco di Hamas che nella mattina di oggi, 7 ottobre, ha portato migliaia di missili del gruppo terroristico palestinese a colpire Israele. «Si tratta di una ricaduta di un conflitto che dura da 75 anni. Mosca è in contatto con tutte le parti, compresi i Paesi arabi. Chiediamo un cessate il fuoco immediato e la pace», ha aggiunto Bogdanov. «Ci congratuliamo con i combattenti palestinesi» ha detto il consigliere della Guida suprema iraniana Ali Khamenei, Rahim Safavi. «Saremo al fianco dei combattenti palestinesi fino alla liberazione della Palestina e di Gerusalemme», afferma Safavi, secondo quanto riporta l’agenzia semi-ufficiale iraniana Isna.

L’Ue e gli Usa: «Condanna al terrorismo»

«Israele ha il diritto di difendersi da questi odiosi attacchi». Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen esprimendo la sua «inequivocabile condanna» per gli attacchi condotti da Hamas che definisce «terrorismo nella sua forma più spregevole». Anche gli Usa hanno condannato l’attacco dichiarando che «non esiste mai una giustificazione per il terrorismo» per parola della portavoce del Consiglio Nazionale di Sicurezza Adrienne Watson. Il coordinatore speciale delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente Tor Wennesland ha definito la situazione «un precipizio pericoloso» e fatto «appello affinché si tirino indietro dal baratro». Wennesland ha ribadito: «Sono attacchi atroci contro i civili e devono essere fermati immediatamente»

Parole di condanna sono arrivate anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ribadisce in un messaggio al Presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog «la più ferma e convinta condanna »del «proditorio attacco, che attenta alla sicurezza di Israele e allontana la prospettiva di una pace duratura – da tutti auspicata e avvertita come necessaria – tra israeliani e palestinesi». A commentare l’accaduto è stato anche Alon Bar, ambasciatore d’Israele in Italia: «Esprimo il mio ringraziamento per tutti i messaggi di solidarietà ricevuti e anche per la telefonata con Elly Schlein, che ha espresso solidarietà a Israele e condanna per l’attacco terroristico di Hamas». La segretaria dem aveva condannato nettamente l’attacco a nome di tutto il Partito Democratico.

