Israele, la ministra Idit Silman contestata con disprezzo e urla dai cittadini. E scappa – Il video

Era arrivata per mostrare vicinanza da parte del governo ma la ministra della Protezione Ambientale, Idit Silman, si è dovuta allontanare in fretta e furia dall’ospedale di Assaf Harofeh, perché contestata da alcuni cittadini israeliani presenti lì per i loro cari. A postare il video su X, girato all’ospedale a sud est di Tel Aviv, è Meir Marciano, inviato sul posto per l’emittente israeliana Canale 13. Una donna, tra le lacrime, incalza la ministra: «Come non ti vergogni di fare un’altra guerra?».

Leggi anche: