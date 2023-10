Israele, von der Leyen e Metsola visitano il kibbutz dell’orrore di Kfar Aza. Poi la corsa nel bunker per l’allarme razzi su Tel Aviv – Il video

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e quella del Parlamento europeo Roberta Metsola sono volate oggi in Israele per portare la vicinanza dell’Ue alle autorità del Paese dopo la strage compiuta da Hamas sabato scorso, e per tenere colloqui diplomatici coi responsabili del governo sulla risposta militare di Israele sulla Striscia di Gaza. «Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà al popolo israeliano in seguito al terribile attacco terroristico di Hamas», ha scritto von der Leyen su X. «Il terrore non prevarrà. Il modo in cui rispondiamo è importante. Possiamo e dobbiamo fermare Hamas. E fare il possibile per mitigare le conseguenze umanitarie», le ha fatto eco Metsola. Le due leader Ue si sono quindi spostate verso Sud, dove hanno visitato insieme il kibbutz di Kfar Aza, teatro di uno degli eccidi più brutali tra quelli compiuti dai jihadisti sabato scorso – con un numero stimato di oltre 200 vittime, tra cui decine di bambini, e probabili atrocità commesse sui loro corpi. «L’orrore di ciò che è accaduto qui è indicibile», ha scritto von der Leyen condividendo una foto della visita con indosso il giubbotto antiproiettile. Stesso aggettivo scelto da Metsola per definire i crimini lì commessi da Hamas, che, ha ribadito, «è un’organizzazione terroristica. Non rappresenta le aspirazioni del popolo palestinese, le ostacola».

L’allarme e la corsa nel bunker con Herzog

Rientrate nel pomeriggio a Tel Aviv, le due leader Ue hanno avuto un imprevisto legato alla guerra in corso mentre erano a colloquio con il presidente di Israele, Isaac Herzog. Le sirene d’allarme hanno risuonato in tutta l’area di Tel Aviv per una nuova batteria di razzi lanciata da Hamas, e i tre leader politici insieme ai loro collaboratori sono stati fatti immediatamente scendere nel bunker dell’edificio dove si trovavano, come mostra il video condiviso dal giornalista israeliano Amichai Sten. Una volta trovato riparo, von der Leyen si è lasciata andare ad un abbraccio a Herzog. Secondo le prime informazioni, i razzi sarebbero caduti in particolare nell’area dello stadio Bloomfiled, e nella città di Rechovot, a sud di Tel Aviv, senza causare vittime.

Leggi anche: