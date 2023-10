Sondaggi, la maggioranza degli italiani è dalla parte di Israele ma boccia l’invasione della Striscia di Gaza

Nella guerra in Medio Oriente scatenata dall’attacco di Hamas su Israele dello scorso 7 ottobre, gli italiani sembrano aver deciso da che parte schierarsi. Quasi due cittadini su tre, il 63%, solidarizzano con lo Stato di Israele, mentre il 18% si schiera con i terroristi di Hamas. A rivelarlo è il sondaggio condotto dall’Istituto demoscopoico Noto Sondaggi per Repubblica. La percentuale di italiani che solidarizzano con lo Stato israeliano varia in modo significativo in base all’orientamento politico. Tra gli elettori di Forza Italia e Fratelli d’Italia, per esempio, la percentuale sale rispettivamente all’82% e all’80%. Ancora più netta è la posizione dei seguaci di Italia Viva, che si schierano per il 92% con Israele. Tra i partiti di centrosinistra è tutta un’altra storia. Nel Pd la percentuale cala ma si mantiene su livelli più o meno in linea con la media nazionale: 62%. Tra gli elettori del Movimento 5 stelle scende al 44%, mentre crolla al 15% tra chi vota Alleanza Verdi-Sinistra. In base al sondaggio pubblicato oggi da Repubblica, l’80% degli elettori di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si schiera dalla parte di Hamas.

I timori per l’allargamento del conflitto

Al di là dei diversi schieramenti, ciò che emerge con forza dal sondaggio è la paura degli italiani per le conseguenze della guerra. Quasi un cittadino su due (il 46%) teme che le guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina possano dare il la alla Terza guerra mondiale. Mentre la maggioranza degli italiani (il 54%) pensa che il conflitto tra Israele e Hamas si allagherà fino a coinvolgere altre nazioni. Per quanto riguarda le ripercussioni più dirette sul suolo italiano, il 53% degli intervistati dice di temere il verificarsi di attentati.

Come dovrebbe agire Israele secondo gli italiani

E proprio per evitare che si verifichino tutte queste possibili conseguenze, gli italiani hanno pareri contrastanti su come il governo di Tel Aviv dovrebbe rispondere agli attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre. Per il 55% degli intervistati, Israele dovrebbe cercare di contenere il conflitto attraverso una via diplomatica che porti a un accordo di pace. Solo un italiano su quattro (il 25%) ritiene che l’esercito israeliano dovrebbe invadere militarmente la Striscia di Gaza, come sta avvenendo proprio in queste ore.

Credits foto: ANSA/Riccardo Antimiani | La fiaccolata per Israele organizzata da Il Foglio all’Arco di Tito, a Roma (10 ottobre 2023)

