Germania, l’ex cancelliere offre la cena e l’imprenditore iraniano ne approfitta: conto da 6mila euro

C’è chi divide il conto alla romana e c’è chi preferisce pagare ognuno per sé. Ma c’è anche una terza via, «alla tedesca»: l’importante è che tutti siano d’accordo sulle modalità prima dell’arrivo del conto, soprattutto in un ristorante a due stelle Michelin. E invece all’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder è andato tutto storto. L’uomo che guidò la Germania dal 1998 al 2005, prima dell’era Merkel, aveva organizzato una cena con amici e conoscenti all’hotel The Fontenay di Amburgo, dove si trova la cucina strapremiata del Lakeside. Un’occasione informale e conviviale, e secondo la Bild Schröder era stato chiaro con gli ospiti prima di sedersi a tavola: avrebbe offerto tutte le pietanze ordinate tra quelle elencate nel menu, bevande comprese. Per i fuori carta invece, ognuno avrebbe pagato per sé. Non è chiaro se per una incomprensione o per sfacciataggine, fatto sta che uno degli ospiti avrebbe esagerato: 6.117 euro di extra-menu. Quando è arrivato il conto però, il 41enne imprenditore iraniano si è rifiutato di pagare. E così anche Schröder. A quel punto, secondo il quotidiano tedesco, un cameriere avrebbe allertato la direzione, che ha richiesto l’intervento della polizia. All’arrivo degli agenti, l’imprenditore si era già allontanato: secondo le forze dell’ordine, non sarebbe la prima volta che il 41enne crea problemi al Fontenay: potrebbe ora aprirsi un’indagine per truffa.

