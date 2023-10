No! Farida Khan non è una giornalista di Al Jazeera

«Ho visto con i miei occhi che si trattava del razzo “Ayyash 250” di Hamas. Si è trattato di un razzo di Hamas che ha fatto cilecca». Da giorni il messaggio si rincorre sui social, venendo attribuito alla giornalista di Al Jazeera Farida Khan, in riferimento al missile caduto sull’ospedale Al Ahli Arab di gaza City, o quantomeno nei suoi pressi. Un numero sempre maggiore di fonti sembra suggerire che il missile sia stato lanciato da Hamas, e che un problema lo abbia fatto precipitare sull’ospedale. Ciò non toglie una cosa: la proprietaria dell’account su X (in precedenza Twitter) che ha diffuso l’informazione virale, Farida Khan, non è una giornalista di Al Jazeera, né ha nulla a che fare con la testata giornalistica.

Per chi ha fretta:

La proprietaria di un account su X denominato Farida Khan sostiene di aver visto un missile di Hamas fare cilecca finendo sull’ospedale Al Ahli Arab.

L’informazione è circolata moltissimo.

L’account è stato cancellato.

Ma Farida Khan non è una giornalista di Al Jazeera, come spiegato dalla stessa testata.

Analisi

«Sono la giornalista di Al Jazeera Farida Khan e lavoro a Khan Younis, Gaza. Ho visto con i miei occhi che si trattava del razzo “Ayyash 250” di Hamas. Si è trattato di un razzo di Hamas che ha fatto cilecca. Al Jazeera sta mentendo. Ho il video del missile di Hamas che atterra nell’ospedale».

Questa è quello che si legge in centinaia di post (ad esempio qui, qui, qui, qui, e qui), tutti uguali, che riportano le parole scritte nell’account su X della sedicente giornalista. Account che ora non esiste più.

A smentire la veridicità della fonte è stata la stessa Al Jazeera, con un tweet nel quale si legge: «L’account X/Twitter @_Faridakhan afferma falsamente l’affiliazione ad Al Jazeera. Vogliamo chiarire: questo account non ha legami con Al Jazeera, le sue opinioni o i suoi contenuti. Prestare attenzione e verificare le informazioni prima della pubblicazione».

Conclusioni

La proprietaria di un account su X denominato Farida Khan sostiene di aver visto un missile di Hamas fare cilecca finendo sull’ospedale Al Ahli Arab. L’informazione è circolata moltissimo. L’account è stato cancellato. Ma Farida Khan non è una giornalista di Al Jazeera, come spiegato dalla stessa testata.

