Fedez riparte con Muschio Selvaggio, Pietro Orlandi ospite dopo la lite per quella «dichiarazione infelice»

Dopo un lungo periodo di assenza dalle piattaforme, torna il podcast di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio. Il rapper non dovrebbe avere come spalla l’influencer. Primo perché non ci sono notizie che, tra i due, i dissidi si siano risolti. Secondo perché nella foto che anticipa la prossima puntata, accanto all’ospite, c’è solo Fedez. Ed è proprio con questa immagine che il cantante, recentemente ricoverato in ospedale, annuncia che per il ritorno del format dialogherà con Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela. La puntata, già registrata, affronterà il caso della ragazza scomparsa a Roma negli anni ’80. «Onorato di aver conosciuto di persona Pietro Orlandi. Dopo una mia dichiarazione infelice, abbiamo avuto modo di conoscerci e preparare una puntata per Muschio Selvaggio molto importante, soprattutto in vista del voto in Senato sulla commissione di inchiesta sul caso Orlandi. Grande ammirazione per una persona che da 40 anni lotta contro tutto e tutti per avere verità e giustizia».

Il litigio

Il riferimento alla «dichiarazione infelice» rimanda inequivocabilmente alla gaffe che il rapper commise proprio durante una puntata del podcast lo scorso gennaio. Quella volta l’ospite era Gianluigi Nuzzi, giornalista di Quarto grado. Parlando della serie Vatican Girl di Netflix, Fedez trattenne a stento le risate, dicendo: «Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata». Dopo questo commento, un altra frase a corredo della dichiarazione del Papa, «Emanuela è in cielo». Così il rapper: «Forse fa la pilota». Battute che avevano innescato una bufera sui social e l’inevitabile rabbia di Pietro Orlandi: «In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mandare di rispetto», aveva commentato. Per poi aggiungere: «Credo si tratti semplicemente di un momento di immaturità». Il giorno dopo i due si erano sentiti e in qualche modo già chiariti, come aveva raccontato lo stesso Orlandi a Nuzzi durante una diretta social: «Fedez mi ha chiamato e si è scusato – ha detto Pietro Orlandi – Mi ha detto che non voleva essere irrispettoso e che ha capito di aver sbagliato».

