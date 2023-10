Elezioni in Svizzera, la destra conservatrice è primo partito: le proiezioni lo danno al 28,9%

Urne chiuse alle ore 12 e iniziano ad arrivare i primi riscontri delle elezioni in Svizzera. I cittadini della confederazione elvetica, ieri e oggi, 22 ottobre, hanno votato per rinnovare il Parlamento. Dalle prime proiezioni in arrivo, a opera della Società svizzera di radiotelevisione, pare confermarsi il vantaggio dell’Unione democratica di centro. Il partito della destra conservatrice avrebbe ottenuto il 28,9% delle preferenze, guadagnando 3,3 punti percentuali rispetto alla tornata del 2019. Al secondo posto ci sarebbe, poi, il Partito socialista svizzero, al 17,4%. Calo dei Verdi che, rispetto alle passate elezioni parlamentari, perdono circa il 4% dei consensi, scendendo al 9,2%. Se i risultati dello spoglio si rivelassero in linea con le proiezioni, sarebbero rispettati i sondaggi della vigilia. Complessivamente, circa 6 mila candidati sono in corsa per i 200 seggi del Consiglio nazionale, ovvero la Camera bassa elvetica, e per i 46 scranni del Consiglio degli Stati, la Camera alta.

