Andrea Giambruno è stato segnalato all’Ordine dei giornalisti

Guai in vista per Andrea Giambruno. Dopo le voci che circolano sul suo futuro a Mediaset, a mettere ancor di più in forse la sua carriera da giornalista – è pubblicista dal 2014 – è la notizia riportata dall’Ansa secondo cui il caso dei fuorionda trasmessi in diverse serate da Striscia la notizia sia stato segnalato dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia al proprio Consiglio di disciplina territoriale.

Leggi anche: