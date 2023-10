Chi è Dean Phillips, il deputato democratico del Minnesota che vuole sfidare Biden per la Casa Bianca

Joe Biden ha un nuovo avversario nelle primarie del partito democratico in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Si chiama Dean Phillips, viene dal Minnesota, ha 54 anni e nel 2019 è stato eletto per la prima volta alla Camera, dove il suo nome figura nella lista dei deputati più ricchi. In realtà, la sua candidatura non sembra agitare particolarmente l’inquilino della Casa Bianca né il resto dell’establishment democratico. Alcuni colleghi, riporta Politico, credono addirittura che la sua decisione sia dettata da una «crisi di mezza età». Dean non è il primo esponente dem a gettare il guanto di sfida a Biden. Gli altri due candidati in corsa alle primarie sono la scrittrice Marianne Williamson e Cenk Uygur, co-conduttore del talk show I giovani turchi. Assieme a loro, fino a poche settimane fa, c’era anche Robert F. Kennedy Jr., nipote dell’ex presidente americano e figura controversa del partito per le sue posizioni antiscientifiche. A inizio ottobre, però, Kennedy ha deciso di uscire dalla corsa per la nomination democratica e di candidarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno come indipendente.

Prima di diventare deputato, Dean Phillips ha gestito l’azienda produttrice di gelati Talenti, sempre in Minnesota, di cui continua a essere proprietario. Il suo nome però non è affatto uno dei più in vista tra le fila dei democratici. E la sua candidatura alle primarie difficilmente riuscirà a mettere in difficoltà Joe Biden. La prima ragione è puramente economica. L’intero establishment democratico ha deciso da tempo di appoggiare l’attuale presidente nel suo tentativo di bis alle elezioni del prossimo anno, raccogliendo oltre 71 milioni di dollari per la campagna elettorale. Una situazione che ha scoraggiato anche l’ala più radicale dei dem a presentare un proprio candidato alle primarie. La seconda ragione è politica. Le posizioni di Phillips sono tutto sommato identiche a quelle portate avanti in questi anni da Biden e i suoi voti alla Camera, scrive il Time, sono stati in linea al 100% con la linea dettata dalla Casa Bianca. La questione anagrafica è forse l’unico campo in cui il deputato del Minnesota può ritenersi in vantaggio rispetto a Biden. Un aspetto su cui è probabile che concentrerà buona parte della sua campagna elettorale. «Penso che il Paese sarebbe ben servito da una nuova generazione di democratici convincenti, ben preparati e dinamici», ha dichiarato Phillips in un’intervista radiofonica.

Credits foto: EPA/Kevin Dietsch | Dean Phillips durante una riunione della Commissione esteri ala Camera (16 settembre 2020)

