Il video della Svezia per la Svizzera: «Mettiamoci d’accordo, così la smettono di confonderci»

«Leader e cittadini della Svizzera, questo è un messaggio dalla Svezia. Vi contattiamo riguardo il nostro problema comune». Sono queste le prime parole di un video pubblicato dal canale Visit Sweden, la società di proprietà del governo che promuove il turismo nel Paese scandinavo, in cui la presentatrice solleva un giornale ripiegato, dove si legge: «L’errore del presidente: confonde Svezia e Svizzera». Che si tratti di un riferimento a Joe Biden, che nel 2022 dichiarò che la Svizzera voleva entrare nella Nato, quando in realtà si trattava della Svezia. Quel che è certo è che gli scambi di nome tra i due Paesi sono particolarmente comuni. Nel 2018, ad esempio, la borsa di New York espose la bandiera della Svizzera per celebrare la quotazione di Spotify. Solo che il gigante dello streaming musicale è svedese.

Chi si occupa di cosa

Per questo la Svezia propone di stabilire in maniera definitiva di quali ambiti si potrà occupare ciascun Paese. Banche per la Svizzera, e spiagge per la Svezia, che si occuperà anche dei rooftop in cima agli edifici, mentre alla confederazione elvetica spetta la cima delle montagne e la promozione dello Jodel. D’altro canto, la Svezia si auto assegna il silenzio. Da Berna non si vede l’aurora boreale, quindi Stoccolma propone di lasciare a loro l’autorità sulle immaginarie dell’LSD, che venne scoperto proprio nella capitale svizzera. In Scandinavia le allucinazioni non servono per vedere le luci in cielo, e quindi la Svezia si attribuisce la facoltà di parlare di aurora boreale. «Siamo aperti alle negoziazioni», annuncia la conduttrice del video dopo alcuni altri esempi, «ma siamo dell’opinione che si debba porre fine a questa confusione il prima possibile». L’annuncio finale? «Firmate l’accordo su Visitsweden.com».

