Gaza sotto le bombe e tagliata fuori dal mondo. L’esercito di Israele: «Nel mirino i tunnel di Hamas»

Nella notte l’esercito di Israele ha intensificato i bombardamenti a Gaza. In città c’è un blackout delle comunicazioni. Jawwal e Paltel hanno fatto sapere che anche la connessione internet è fuori uso. Nel mirino delle forze israeliane ci sono i tunnel di Hamas a Gaza. Lo riporta Cnn citando fonti israeliani. Mentre il numero di membri del personale delle Nazioni Unite uccisi a Gaza è salito a 53, dopo che 14 hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa). Quasi 640 mila degli 1,4 milioni di sfollati interni a Gaza si sono rifugiati in 150 strutture in tutta la Striscia.

Il varco

La situazione di blackout delle comunicazioni sta aumentando il panico tra le persone, che si sentono isolate e sotto assedio. Raggiunto su Whatsapp dall’agenzia di stampa Agi, Belal Khaled, un fotografo freelance palestinese, ha descritto le scene di panico tra i residenti radunati all’ospedale Nasser. «La gente è spaventata, si sente in un limbo, non sa che cosa sta succedendo attorno». Intanto Israele ha pubblicato una mappa in cui sono indicati i cinque tunnel usati da Hamas e che sarebbe stati distrutti nelle ultime ore dall’aviazione israeliana. Sono quelli di North Gaza, Deir al-Balah e Khan Younis, al confine con Israele, Gaza e Rafah. Qui si trova il varco d’accesso all’Egitto utilizzato per far entrare nei giorni scorsi i primi aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese.

Il giornalista e i genitori morti

Abc News riferisce che il Dipartimento di Stato Usa non era a conoscenza dell’espansione delle operazioni di terra finché non è stata annunciata dall’esercito israeliano. Intanto l giornalista di Al Jazeera Wael Al-Dahdouh continua a riferire in diretta su quanto avviene a Gaza nonostante due giorni fa abbia perso una dozzina di membri della sua famiglia in un attacco aereo israeliano. Capo dell’ufficio di Gaza dell’emittente araba, il giornalista venerdì è stato in onda per diverse ore parlando in diretta mentre in sottofondo si sentivano esplosioni. Mercoledì scorso la moglie, il figlio, la figlia e il nipote di Al-Dahdouh sono stati uccisi da un attacco aereo che ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza.

Un milione di bambini

La sua famiglia – secondo quanto riferito da Al Jazeera – si era rifugiata lì dopo essere stata sfollata. In totale di 12 membri della sua famiglia, tra cui nove bambini, sono rimasti uccisi nell’esplosione. Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) fa sapere che almeno 29 giornalisti hanno perso la vita dal 7 ottobre scorso nella guerra tra Israele e Hamas. Catherine Russell, direttore generale dell’Unicef, ha fatto sapere di aver perso i contatti con i colleghi a Gaza. Russel si è detta «preoccupata per la loro sicurezza e per un’altra notte di orrore indicibile per un milione di bambini a Gaza. Tutti gli umanitari, i bambini e le famiglie devono essere protetti».

No negoziati

Intanto Hamas ha fatto sapere che non sono in corso negoziati con Israele per un potenziale cessate il fuoco o scambio di prigionieri. A dirlo ad Al Jazeera è stato il portavoce Osama Hamdan. «Ci sono stati sforzi politici per raggiungere un tale accordo», ma non ci sono «colloqui» a causa dell’intensificarsi dei bombardamenti israeliani a Gaza, ha spiegato Hamdan. Sottolineando che le forze israeliane si stanno muovendo verso i confini di Gaza da diversi punti. «È chiaro che hanno iniziato l’invasione di terra, ma sono preoccupati per le conseguenze, Sono preoccupati per ciò che potrebbe accadere sul terreno e stanno affrontando una resistenza molto forte», dice Hamdan.

Leggi anche: