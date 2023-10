Viva Rai 2!, nuova bega per Fiorello: il dehor da cui sta trasmettendo è abusivo

«Per ora siamo in un bar di via di Vigna Stelluti, dove gli abitanti di via Asiago hanno affittato casa per due settimane solo per romperci i cogl…». Così, qualche settimana fa, Fiorello inaugurava la nuova stagione di Viva Rai2!, annunciando la nuova sede provvisoria prescelta per condurre il programma dopo le proteste dei residenti di via Asiago. Ma sembra che neanche questo luogo, un dehor di 50 mq di un noto bar di Roma nord, sia proprio ideale: secondo quanto scrive la Repubblica, infatti, è irregolare e su di esso pende da agosto un’ingiunzione di demolizione. Lo ha spiegato il presidente del XV Municipio Daniele Torquati, rendendo noti i rilievi dei Vigili urbani: la struttura è abusiva e va smontata. Viale Mazzini sarebbe all’oscuro di tutto, dal momento che la sistemazione sarebbe frutto di un accordo privato tra il conduttore e il titolare del bar, «di cortesia». Anche perché si tratta di una soluzione solo momentanea: la sede definitiva individuata si trova in piazza Lauro de Bosis al Foro Italico. Mancano solo gli allestimenti e le ultime autorizzazioni. La messa in onda è prevista per il prossimo 6 novembre.

