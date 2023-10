Morgan distrugge «Bellissima» di Annalisa: «Banalità incredibile». La difesa di Ambra e Francesca Michielin che la cantano – Il video

«Incredibilmente banale»: così Morgan aveva definito il brano dell’estate, ovvero Bellissima di Annalisa, scatenando non poche polemiche. Era avvenuto durante il primo live di X Factor 2023 e nello specifico dopo l’esibizione di Matteo Alieno (della squadra di Ambra Angiolini), che si è esibito in una versione al pianoforte del brano. «Tu potresti cantare di tutto – aveva detto Morgan a Matteo Alieno – hai cantato un pezzo che io manco conosco, che mi sembra di una banalità incredibile. Non mi sembra niente di che, dal punto di vista armonico non esiste. Lui potrebbe fare La donna cannone di De Gregori, che è sto pezzo? Io vivo fuori dal mondo, sono vecchio, sono già morto, sono morto da secoli. Tu sei talmente bravo che hai dato una nobiltà incredibile ad un pezzo che io non avrei assolutamente considerato se non fosse per te e per Ambra, quindi vi ringrazio. Sembrava un pezzo nobile». Ambra aveva difeso la scelta al momento. E lo ha fatto anche dopo, facendosi immortalare in un video dove canta a squarciagola il brano insieme a Francesca Michielin, a sua volta arruolata per condurre il talent. La clip non può che sembrare una frecciatina nemmeno troppo velata al frontman dei Bluvertigo.

