Gaza, riprende il lancio di razzi contro le comunità israeliane a ridosso della Striscia. Colpita base militare dei Pasdaran iraniani in Siria

È ripreso, dopo qualche ora di pausa, il lancio di razzi da Gaza verso le comunità israeliane a ridosso della Striscia, soprattutto nella cittadini di Netivot. Al contempo, continuano ad aumentare le operazioni delle forze armate israeliane a Gaza. Secondo quanto riferisce il portavoce militare, nella notte sarebbero stati uccisi dozzine di terroristi «che si erano barricati in edifici e tunnel tentando di attaccare i soldati». Negli ultimi giorni sono stati «oltre 600» gli obiettivi colpiti. Tra questi, fa sapere il portavoce, vi sono «depositi di armi, dozzine di postazioni di lancio di missili anti tank, nascondigli sotterranei e luoghi di addestramento usati da Hamas». Nella notte c’è stato un raid dei soldati dell’esercito di Israele nella città di Jenin in Cisgiordania. Il bilancio, riporta il ministero della sanità dell’Autorità nazionale palestinese citato da Wafa, è di quattro palestinesi morti e nove feriti.

Raid in Siria

In risposta al lancio di razzi di ieri sera, 29 ottobre, dalle alture del Golan verso Israele, una serie di aerei da combattimento israeliani hanno colpito diversi siti nel sud della Siria. L’agenzia di stampa Sana, riporta che l’aeronautica israeliana ha colpito postazioni dell’esercito siriano nel governatorato meridionale di Deraa. E Damasco fa sapere che nell’attacco sono state danneggiate due strutture militari. Nella Siria orientale al confine con l’Iraq, nella notte è stata colpita una base militare dei Pasdaran iraniani da un attacco aereo condotto da non meglio identificati jet militari. L’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria riferisce che il raid avrebbe preso di mira la base della 47/a Brigata dei Guardiani della Rivoluzione (Pasdaran) iraniani di stanza ad Abukamal, al confine tra Siria e Iraq.

