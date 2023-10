Giappone, un uomo armato si barrica in un ufficio postale con ostaggi – Il video

Un uomo armato ha preso in ostaggio un numero imprecisato di persone all’interno di un ufficio postale in Giappone. «Verso le 14:15 di oggi, una persona ha preso degli ostaggi e si è rintanata in un ufficio postale nella zona Chuo 5-chome della città di Warabi. L’autore del reato possiede quella che sembra essere una pistola», dicono le autorità della città di Warabi secondo quanto riporta l’Afp. L’uomo è sospettato anche per una sparatoria in un ospedale di Toda, nella prefettura di Saitama.

